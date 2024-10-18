Стало известно, за какую минимальную зарплату готовы работать россияне

Почти половина россиян (48%) заявили, что не будут работать по найму, если им предложат зарплату в размере менее 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Ренессанс страхования» и исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Около четверти (22%) работать не станут, если оплата труда составит менее 100 тыс. рублей. 6% участников опроса назвали допустимым минимумом доход в 120 тыс. рублей, еще 3% — в 150 тыс. рублей. Участниками исследования стали 2,2 тыс. россиян из городов-миллионников.

Как сообщил ранее портал «Банки.ру», 83% респондентов, принявших участие в опросе «Авито Работы», рассказали, что ожидают получить 13-ю зарплату в 2024 году. 39% участников исследования заявили, что работодатель им выдает премию по итогам года. 24% россиян отметили, что им выплачивают премию каждый год, 15% сообщили, что все зависит от определенных обстоятельств. Большинство россиян (71%) получили 13-ю зарплату за 2023 год.

Чаще всего о наличии ежегодной 13-й зарплаты в компании говорили представители таких сфер, как банки и инвестиции (46%), юриспруденция (36%), администрирование (33%), производство (33%), IT (29%).