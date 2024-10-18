Вложения россиян в программу долгосрочных сбережений достигли 91,5 млрд

Россияне заключили 1,5 млн договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на общую сумму 91,5 млрд рублей, сообщил глава Национальной ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Эти фонды в системе ПДС выступают в роли управляющих деньгами участников программы.