Вложения россиян в программу долгосрочных сбережений достигли 91,5 млрд рублей
Россияне заключили 1,5 млн договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на общую сумму 91,5 млрд рублей, сообщил глава Национальной ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Эти фонды в системе ПДС выступают в роли управляющих деньгами участников программы.
"Это хороший результат в текущих условиях", - передает слова Сергея Белякова с Московского финансового форума корреспондент "Российской газеты".