В Минсельхозе оценили цены на яйца в России

В настоящее время ситуация на российском рынке продукции птицеводства стабильна, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Газета.Ru

Цены на яйца не требуют дополнительного регулирования, так как производители могут поднимать цены по договоренности с торговыми сетями, это нормальная практика, добавили в ведомстве. NSN.FM

«В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. По данным на 16 октября, отпускные цены на яйца куриные первой и второй категорий с начала года снизились на 20,6% и 26,6% соответственно - их стоимость в среднем составляет 75,1 рубля и 61 рубль за десяток», - говорится в сообщении. ТАСС