В России выросли зарплаты в промышленности

Средняя предлагаемая заработная плата в промышленности повысилась на 26% за последний год, до 81 325 рублей в месяц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Работы».

Наибольшая сумма предлагается бурильщикам (141 320 рублей в среднем). Среди профессий, вошедших в список наиболее оплачиваемых, - сталевары и фрезеровщики (им предлагают 119 632 рублями и 106 824 рублями соответственно).

Самое большое увеличение зарплат наблюдается у станочников (+37%), рамщиков (+34%) и шлифовщиков (+33%). Также эксперты указывают на рост числа вакансий для шлифовщиков (+40%), для аппаратчиков (+31%), а для бурильщиков (+11%).

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты опроса «Ренессанс страхования» и исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» сообщило, что почти половина россиян (48%) указали на неготовность работать по найму, если им предложат зарплату в размере менее 50 тыс. рублей.