В Херсонской области ввели выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, который вводит единовременную выплату в 400 тыс. рублей для участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт на территории региона, сообщила ТАСС министр труда и социальной защиты населения области Алла Бархатнова.

"Буквально на днях мы подписали указ губернатора от 11 октября об единоразовой выплате нашим ребятам, которые заключили контракт с Минобороны РФ на территории Херсонской области. Выплата - 400 тыс. рублей, мы выполнили поручение президента", - сказала Бархатнова.

Министр уточнила, что выплаты будут начисляться военнослужащим, заключившим контракт не менее чем на год, начиная с 1 августа 2024 года.