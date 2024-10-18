Юрист рассказал, кому полезно установить самозапрет на кредиты

Самозапрет на получение потребительских кредитов и микрозаймов стоит установить тем людям, которые могут стать жертвой мошенников.

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Об этом рассказал управляющий партнер компании «Закон и Налоги», юрист Алексей Гатин, передает Pravda.Ru.

«Большинство мошенников берут кредит, пользуясь либо доверием, либо обманом, либо какими-то обманными действиями, и это приводит к тому, что человек берет кредит. То есть в большинстве случаев, где-то в 60%, мне кажется, человек не осознает, что он подписывает какие-то кредитные обязательства, то есть он передает SMS-ки, думая о том, что он, грубо говоря, спасает свои средства», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, нововведение будет неэффективным для тех россиян, которые захотят взять кредит осознанно. Гатин пояснил, что банки теперь будут тщательнее проверять граждан и могут отказать в выдаче займа тем, у кого наблюдается «подозрительное» поведение.

15 октября сообщалось, что Правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Снять или наложить самозапрет можно будет неограниченное число раз, однако сведения об этом будут отражаться в кредитной истории. Провести процедуру можно будет в МФЦ или через портал госуслуг.