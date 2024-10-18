В сентябре замедлился рост потребительского кредитования

Рост портфеля потребительского кредитования в сентябре замедлился до 0,7% (+1,3% в августе), объем портфеля составил 15,4 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Так, по данным ЦБ, существенный объем выдач все еще приходился на сегмент кредитных карт, ставки по которым всегда были достаточно высокими и, соответственно, менее чувствительными к росту ключевой ставки.

При этом сегмент автокредитов в сентябре продолжил ускоряться в преддверии повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года (до +5,2% с 4,5% в августе).

В этом сегменте, по данным ЦБ, с 1 ноября 2024 года будут повышены макронадбавки по кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50+. Кроме того, для охлаждения рынка дополнительно ужесточены макропруденциальные лимиты на четвертый квартал 2024 года: доля кредитов наличными с ПДН 50-80 не должна будет превышать 15% (20% в третьем квартале 2024 года).