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Рост потребительского кредитования в сентябре замедлился до 0,7%

Рост портфеля потребительского кредитования в сентябре замедлился до 0,7% (+1,3% в августе), объем портфеля составил 15,4 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В сентябре замедлился рост потребительского кредитования
© ТАСС

Так, по данным ЦБ, существенный объем выдач все еще приходился на сегмент кредитных карт, ставки по которым всегда были достаточно высокими и, соответственно, менее чувствительными к росту ключевой ставки.

При этом сегмент автокредитов в сентябре продолжил ускоряться в преддверии повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года (до +5,2% с 4,5% в августе).

В этом сегменте, по данным ЦБ, с 1 ноября 2024 года будут повышены макронадбавки по кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50+. Кроме того, для охлаждения рынка дополнительно ужесточены макропруденциальные лимиты на четвертый квартал 2024 года: доля кредитов наличными с ПДН 50-80 не должна будет превышать 15% (20% в третьем квартале 2024 года).

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