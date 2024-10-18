Чем опасны популярные у россиян сервисы рассрочки

Ставки для людей, которые покупают товары с помощью сервисов рассрочки, могут доходить до 60% годовых, и этот сегмент нуждается в контроле со стороны государства. Такое мнение высказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

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Сейчас купить товары в рассрочку предлагают многие продавцы. Но, как правило, реальных данных о переплате покупатель не получает. Например, три крупных маркетплейса предлагают оплату по частям практически за любой товар. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман приводит пример: за вещь ценой 261 рубль предлагают платить частями по 47 рублей на протяжении 6 месяцев. Переплата за этот период составит 8%, или 16% годовых. Чем дороже товар, тем больше переплата. Продвигая эту услугу, маркетплейсы сами открывают юрлица - банковские организации, чтобы прибыль оставалась в пределах площадки, пишет aif.ru. А прибыль весомая, поскольку переплаты доходят до 60%.

Важный момент - по уровню рисков рассрочка несопоставима с кредитами в микрофинансовых организациях, говорит доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Покупателям, берущим товар в рассрочку, как правило, не доступна полная информация о стоимости услуги и размере переплаты. Ему не предложат реструктуризацию. А о существовании штрафов он узнает, когда столкнется с финансовой проблемой и пропустит платеж.

В августе в Госдуму был внесен законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Если его примут, у Центробанка появятся полномочия регулировать работу сервисов рассрочки, собирать их отчетность, создать их реестр.