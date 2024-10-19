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"Известия": уехавших россиян хотят штрафовать дистанционно за действия против РФ

Россиян, находящихся за границей, начнут дистанционно штрафовать за публичные действия, направленные против РФ. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Уехавших россиян планируют штрафовать дистанционно
© Газета.ru

В публикации отмечается, что законопроект на рассмотрение внесли Госсовет Татарстана и депутат Государственной думы России от республики Айрат Фаррахов.

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Издание подчеркивает, что наказание предполагается за распространение в СМИ и интернете ложной информации, которая создает угрозу жизни и помехи в работе учреждений; оскорбления госсимволики; возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, а также дискредитацию армии и призывы к введению санкций.

Для предотвращения уклонения от административной ответственности будет арестовываться имущество фигурантов дела, говорится в публикации.

2 августа глава комитета по безопасности нижней палаты парламента Василий Пискарев заявил, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, уехавших за пределы страны, чтобы избежать наказания за преступления.

Ранее Песков высказался о релокантах.

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