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Экономист рассказал, как добиться максимальной выгоды от накопительных счетов

Извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов можно, открывая их в разных банках под ставку для новых клиентов. Такой совет дал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом сообщает «АиФ».

Экономист рассказал, как добиться максимальной выгоды от накопительных счетов
© РИА Новости

Финансист рассказал, что многие банки предлагают новым клиентам приветственные ставки по накопительным счетам. Обычно она существенно выше базовой. Хотя такая ставка действует только в первое время после открытия счета, есть способ использовать ее несколько раз.

«Целесообразно по окончании срока действия “приветственной ставки” в одном банке переходить в другой, чтобы зафиксировать высокий процент», — сказал Балынин.

Эксперт напомнил, что проценты начисляются на ежедневный, либо на минимальный остаток.

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