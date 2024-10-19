Россиянам назвали способ снизить налог на вклады

Каждый год россияне получают уведомления с суммами налогов на имущество и некоторые доходы, рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова. Она пояснила, что сумму налогов можно снизить на законных основаниях, пишет РБК.

Эксперт пояснила, что с 2024 года впервые в налоговых уведомлениях стали отражаться доходы от полученных процентов по вкладам в российских банках.

«Не все знают, что доходы по вкладам включаются в общую налоговую базу, с которой можно оформить все самые популярные вычеты: социальный, имущественный, стандартный налоговый вычет и вычет по ИИС», — подчеркнула Пирогова.

Таким образом, разъяснила консультант, пенсионеры, студенты, домохозяйки, индивидуальные предприниматели и люди с небольшими доходами могут с помощью налоговой декларации получить вычеты с этих доходов.

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По ее словам, для оформления вычета следует зайти в личный кабинет налогоплательщика и выполнить ряд операций. В частности, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ и заполнить ее онлайн.

Пирогова подчеркнула, что эта возможность будет только за 2023 и 2024 год. Она добавила, что с 2025 года эти доходы будут исключены из основной налоговой базы, применять какие-либо вычеты будет нельзя.