Названы специалисты, у которых резко выросла зарплата в России

Специалисты HH.RU провели исследование и выяснили, что на одну из специальностей в России резко вырос спрос — на 20% за год. Это дорожные строители.

Сейчас этим специалистам предлагают зарплаты от 91,95 тысячи до 178 тысяч рублей, а год назад они зарабатывали от 77 тысяч до 149,42 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

За десять месяцев 2024 года компании из строительной отрасли открыли 141 тысячу предложений о работе по всей стране. Самыми востребованными специалистами стали машинисты, водители, разнорабочие, инженеры производственно-технического отдела и прорабы, монтажники, сварщики, электромонтажники, бухгалтеры и инженеры-конструкторы. Около 50% вакансий предлагают работу вахтовым методом.

Самый большой спрос на дорожных специалистов отмечен в Московской области, Алтайском крае, Республике Саха, Ставропольском крае и Астраханской области. Уменьшилась потребность в дорожных работниках только во Владимирской области.

Ранее эксперты Банки.ру составили подборку карт с высоким кэшбэком, при помощи которых пользователи могут извлекать максимум выгоды от банка.