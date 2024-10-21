Российских дачников предупредили о новых налогах

Россиянам, зарегистрировавшим дачи и сараи по дачной амнистии, придется платить на них новые налоги.

Об этом предупредили опрошенные РИА Новости эксперты.

«После регистрации объекта его собственник будет обязан ежегодно платить имущественный налог. Ставка налога варьируется от 0,1 процента до 0,3 процента от стоимости постройки в год», — рассказала начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании «Инком-Недвижимость» Татьяна Максимова.

При этом чем выше кадастровая стоимость постройки, тем больше налоговых обязательств ожидает владельца, уточнила риелтор.

Однако, по словам экспертов, есть и преимущества. Таких дачников освобождают от налога на одну хозпостройку на личном участке, если площадь объекта не превышает 50 «квадратов». Кроме того, зарегистрированные постройки владелец участка сможет застраховать, передавать по наследству и получать за них компенсацию в случае стихийных бедствий. Такую недвижимость также не вправе изъять для стройки дорог и прочих госнужд, уточнила юрист Ассия Дмитриева.

Некапитальные постройки — теплицы, навесы, беседки, летний душ, сараи с легкими конструкциями — регистрировать не нужно, подчеркнула Максимова.

Ранее Госдума приняла законопроект, который предполагает распространение дачной амнистии на сараи, бани и летние кухни. Однако оформлять право собственности запретили на объекты, которые суд признал подлежащими сносу самовольными постройками.