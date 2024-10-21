Названы риски хранения сбережений в наличных

Использовать наличные для хранения сбережений — значит прибегать к устаревшему методу. Об этом заявила экономист и инвестор Елизавета Константинова. Ее процитировала «Российская газета».

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Она напомнила, что, по информации Министерства финансов России, почти 25 процентов жителей страны держат часть сбережений в наличных, хотя банковский депозит может принести до 20 процентов годовых.

«То есть такими темпами за пять лет эта часть сбережений обесценится примерно вдвое», — объяснила Константинова.

В связи с этим она обратила внимание на такой инструмент, как золото, которое является надежным способом сохранить капитал. Однако оно не приносит доходов в виде процентов. С другой стороны, есть «цифровое золото» — биткоин. Его предложение не просто ограничено — каждые четыре года количество этой криптовалюты уменьшается. По словам Константиновой, привлекательность биткоина как средства хранения сбережений растет, тем более что он независим от политических и экономических решений государств.

К числу других его плюсов она отнесла высокую ликвидность, а также то, что для хранения биткоина не нужны банковские ячейки или сейфы.

По мнению заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, наличную иностранную валюту уже нельзя рассматривать как безопасный инструмент для хранения сбережений. В связи с этим он призвал россиян покупать золото.