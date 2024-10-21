Эксперт рассказал, нужно ли платить налог с подаренных денег

Полученные в подарок деньги не считаются доходом, поэтому налогом на доходы физических лиц не облагаются. Об этом в беседе с «Известиями» заявил налоговый консультант и адвокат АК «Раппопорт и партнеры» Илья Завьялов.

Эксперт напомнил о том, что это регулирует статья 217 НК РФ «Доходы, не подлежащие налогообложению», а именно ее пункт 18.1, согласно которому налогом не облагаются «доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения».

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При этом, по словам собеседника, чтобы налоговая действительно посчитала полученный перевод или пачку купюр подарком, это нужно дополнительно зафиксировать. Как уточнил эксперт, при онлайн-переводе нужно указать, что деньги отправляются в дар или в подарок (точная формулировка не важна). Он также рекомендует заключить друг с другом договор дарения с указанием суммы. При этом важно, чтобы она совпадала с суммой перевода, добавил специалист.

«Если деньги дарятся в виде наличных, в договоре дарения помимо суммы нужно указать номера всех передаваемых купюр», — подчеркнул Завьялов.

Как указал он, недвижимость, земля и транспортные средства, полученные в подарок, наоборот, облагаются налогом.