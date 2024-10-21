ЦБ уличил банки и автосалоны в недобросовестных практиках

Банки и автосалоны нередко навязывают россиянам дополнительные услуги, причем по завышенной стоимости. К такому выводу пришли специалисты Банка России, проанализировав рынок автокредитования. Обзор недобросовестных практик опубликован на сайте регулятора 21 октября.

Клиентам, в частности, предлагают дорогие консультации по страхованию, которые должны быть бесплатными, скидку на автомобиль, но только если человек купит его в кредит или оформит дополнительные платные услуги. Еще одна уловка — намеренное плохое информирование об условиях сделки, невключение дополнительных услуг в заявление о выдаче кредита, в результате чего клиенты покупают ненужные услуги и несут расходы.

«Мы рекомендуем кредиторам воздержаться от использования указанных в обзоре практик», — говорится в обзоре.

Регулятор также напоминает, что по закону потребитель может отказаться от приобретенных вместе с кредитом дополнительных платных услуг в течение 30 дней после того, как он согласился на их приобретение (подписал заявление), и потребовать вернуть уплаченные за них деньги.

Однако отмечались случаи продажи дополнительных платных услуг в обход этого права, указывает ЦБ. Речь идет о заключении договоров, не предполагающих возврата денежных средств, если заемщик отказывается от услуги, или через составление договоров таким образом, что услуги или наиболее дорогостоящая их часть считались оказанными с момента их оформления, что исключает возможность вернуть деньги.

В этой связи регулятор советует потребителям при оформлении договора самостоятельно проставить отметки о согласии на приобретение только нужных услуг.