В Москве резко подорожают поездки на такси

В Москве цены на такси вырастут с 25 октября. Газета.Ru

После изменения тарифов средний чек поднимется на 3-4%. Как пишут «Известия», цена за километр пути и минуты в «Яндекс Go» в тарифе «комфорт» увеличится на 25% — с 12 до 15 рублей. В стоимость подачи автомобиля включат не 2 км и 6 минут, как ранее, а 1 км и 3 минуты пути. А минута ожидания вырастет с 13 до 15 рублей. Изменения по другим тарифам станут известны непосредственно 25 октября. Говорит Москва

Эксперты отмечают, что нехватка водителей сказывается на простое автомобилей. Это можно проследить по времени подачи машины: еще весной среднее время ожидания составляло 5 минут, в октябре – 11 минут. Кроме того, проблемы есть и с автомобилями. У европейских и корейских авто пробег был больше, чем у китайских, на которых работают таксисты сейчас. ФедералПресс

«Цена поездки складывается не только из стоимости минут и километров пути. В нее включены подача автомобиля (в том числе когда водитель едет издалека), платные опции и другие факторы. На цене отражается объем спроса и количество свободных машин на линии рядом с пассажиром, особенно в непогоду — тогда может временно срабатывать повышающий коэффициент», — отметили в компании «Яндекс». Свободная пресса