В России снизилась выдача кредитных карт

В сентябре российские банки выдали менее 2 миллионов кредитных карт. По данным «Коммерсанта», это минимальный показатель за последние полтора года.

На сегменте продолжают сказываться регуляторные ограничения Центробанка, высокие ставки и снижение числа качественных заемщиков. При этом банки вынуждены ухудшать условия по продукту.

Однако радикального снижения в сегменте ждать не стоит, считают эксперты, так как кредитки сохраняют высокую маржинальность для банков за счет широких возможностей для кросс-продаж.