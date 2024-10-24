Кому и на сколько увеличат пенсии в 2025 году

В 2025 году изменится порядок пенсионного обеспечения в России. Изменения затронут как работающих, так и неработающих пенсионеров, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

В 2025 году было запланировано две индексации пенсий: с 1 февраля на 4,5% (в соответствии с уровнем инфляции за предыдущий год) и с 1 апреля на 2,2% (по росту доходов Социального фонда России), напомнил Виноградов. Но правительство пересмотрело эти планы и решило проиндексировать пенсии один раз.

«Правительство внесло изменения в действующий законопроект и решило проиндексировать пенсии один раз в начале года. Это выше предусмотренных ранее параметров двухэтапной индексации», — сообщил профессор.

Пенсии вырастут с 1 января на 7,3% в соответствии с прогнозируемой Минэкономразвития инфляцией в 2024 году. Увеличение коснется пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Также с 1 февраля будут повышены ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям льготников. Затем с 1 августа 2025 года Соцфонд скорректирует размер страховых пенсий работающим пенсионерам по величине индивидуального пенсионного коэффициента в зависимости от размеров уплаченных в 2024 году страховых взносов. И наконец, с 1 октября 2025 года планируется увеличить на 4% размер пенсий для военнослужащих.

В 2025 году индексация социальных пенсий составит около 14,75%, размер выплат достигнет 15,5 тысячи рублей. Все цифры пока предварительные и могут быть дополнительно скорректированы, указал Владимир Виноградов.