Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году

Средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тыс. рублей, пенсионные выплаты будут проиндексированы с 1 января следующего года на уровень инфляции, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

"Мы недавно приняли решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. Пенсии пенсионерам, которые участвуют в трудовой деятельности, будут повышены с 1 января следующего года. Размер повышения - уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тыс. рублей", - сказал министр.

Страховые пенсии в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития РФ на конец 2024 года составляет 7,3%. Это следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы, подготовленных Минфином РФ.