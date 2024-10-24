Турэксперт оценил идею налога на заграничные туры

Туроператоры уже переводят в специальные фонды средства с путевок, поэтому нет смысла вводить отдельный налог на заграничные туры, считает турэксперт Дмитрий Арутюнов.

Как он отметил в беседе с 360.ru, сейчас в фондах, которые должны гарантировать сохранность средств туристов в случае банкротства туроператоров, деньги фактически заморожены.

«В этих фондах сейчас скопилось огромное количество денег, несколько миллиардов рублей. Крупные туроператоры вносят туда по миллиарду рублей. И по закону мы не имеем права пользоваться этими деньгами и распоряжаться ими», — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил создать государственный фонд, в который сами туристы должны отсылать 100–150 рублей с путевки. Вместо налога для туроператоров в размере 1,4% можно зафиксировать некий страховой сбор.