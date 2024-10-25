Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

По итогам сентября 2024 года спрос россиян на предметы декора для дома значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, что они фактически бросились скупать один вид товаров, «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

© Lenta.ru

По информации специалистов, спрос среди предметов для создания уюта в доме сильнее всего подскочил на вазы — на 200 процентов относительно сентября 2023-го. Помимо этого, гораздо большей популярностью стали пользоваться свечи (плюс 81 процент) и искусственные цветы (плюс 47 процентов). Что касается декора для окон, то интерес к его покупке по стране снизился на один процент за год, однако в Волгограде (плюс 118 процентов), Нижнем Новгороде (плюс 86 процентов) и Омске (плюс 68 процентов) им, наоборот, стали интересоваться чаще.

Ранее в октябре эксперты компании «ВсеИнструменты.ру» рассказали, что в РФ по итогам августа этого года значительно увеличился спрос на товары для консервирования.