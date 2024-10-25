Эксперт оценил вероятность роста цен на кондиционеры и холодильники

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал ужесточение правил ввоза холодильников и кондиционеров в Россию. По словам специалиста, соответствующие нововведения могут отразиться, в первую очередь, на стоимости того оборудования, которое используется в промышленных и коммерческих целях.

Ранее Минприроды России приняло решение об ужесточении требований к ввозу в страну ряда бытовой техники. Под данную меру подпадают кондиционеры и холодильники, сообщало РБК со ссылкой на участников рынка. Отмечалось, что речь идет об ограничении импорта продукции с хладагентами. Их используют в оборудовании для поддерживания необходимой температуры. Согласно новым требованиям Минприроды, разрешительный порядок ввоза упомянутой техники теперь требуется не только в отношении моновеществ, но и смесей, которые ранее не требовали обязательного лицензирования.

Здесь действительно можно прислушаться к определенным опасениям бизнеса, поскольку введение новых требований не ожидалось на рынке. Бизнес был поставлен перед фактом. И теперь ему будет важно провести анализ рынка, оценить долю оборудования, в котором используется требующий лицензирования хладагент, и, исходя из этих данных, понять, какого количества товарной номенклатуры могут коснуться новые требования и как это может повлиять на цены. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Часть производства холодильников и кондиционеров локализована в России, подчеркнул эксперт.

«Это тоже нужно учитывать. Поэтому здесь возникает вопрос о том, не столкнутся ли российские производители данного оборудования с трудностями, связанными с выпуском их продукции или реализацией ранее произведенных товаров. Вместе с тем необходимо оценить долю импортных товаров, которые подпадают под новые требования, чтобы понимать, насколько они могут быть замещены товарами, к которым новые требования применяться не будут», - отметил эксперт.

В случае возникновения сложностей у участников рынка электроники и бытовой техники из-за ужесточения правил ввоза кондиционеров и холодильников в Россию они переложат их в стоимость товаров, то есть на конечных потребителей, добавил эксперт.

«Но будем надеяться, что после того, как бизнес произведет и покажет свои оценки по доле продукции, которая должна соответствовать новым требованиям, а также по возможному изменению ее стоимости, будут приняты какие-то корректирующие решения, нацеленные на то, чтобы смягчить новые требования или же установить переходный период. Тут надо понимать, что Минприроды руководствуется благими намерениями, исходит из того, что необходимо минимизировать вред окружающей среде. Но любые подобные нововведения должны внедряться последовательно, чтобы ни для потребителей, ни для бизнеса не было стресса», - сказал он.

Павлов вместе с тем ответил на вопрос о том, как сильно могут вырасти растут цены на кондиционеры и холодильники в РФ.

«Если речь идет о крупных партиях продукции популярных брендов и о популярных линейках, то даже стоимость лицензирования их в несколько сотен тысяч рублей не будет критичной. Эти средства по большому будут распределены на всю партию, что не приведет к значительному подорожанию товаров. При этом если говорить не о потребительских холодильниках и кондиционерах, а о мелкосерийном производстве, о специализированном оборудовании, использующем хладагенты, то в данном сегменте рост стоимости может быть более заметен. Возможны даже перебои с поставками такого оборудования. Возможно, не все импортеры захотят проходить новую процедуру. Так что промышленные и коммерческие потребители могут столкнуться с определенными трудностями», - заключил он.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать «умные» колонки.