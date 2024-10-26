В России вырос «индекс кофе с бутербродом»

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») в первой половине октября вырос на 3,5 пункта и составил 141,3 пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

В расчет «Бутербродекса» входят семь продуктов: батон (400 г), ветчина (200 г), масло (180 г), сыр (200 г), огурцы (500 г), кофе (95 г) и сахар (1 кг). Аналитики отслеживают динамику среднего чека по каждому товару.

За первые две недели месяца сильнее всего подорожали огурцы — на 18,4%, до 135 рублей. Также значительно выросли цены на сахар (+14,3%, до 80 рублей). Кроме того, увеличился средний чек на кофе (+7,3%, до 221 рубля) и батон (+4,7%, до 45 рублей).

Между тем стоимость ряда продуктов снизилась. Так, сливочное масло подешевело на 8,2%, до 190 рублей, ветчина — на 8,1%, до 194 рублей, сыр — на 3,7%, до 210 рублей.

Инфляция в России на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении.