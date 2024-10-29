Что будет со ставками по вкладам в ноябре: прогноз экспертов

25 октября 2024 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 19% сразу до 21%.

Спросили экспертов, как это повлияет на доходность вкладов и каких изменений можно ожидать в ноябре.

Почему Центробанк повысил ключевую ставку

ЦБ стремится контролировать уровень инфляции в стране, а ключевая ставка — один из инструментов, позволяющих снизить инфляционное давление. После октябрьского заседания в Банке России заявили, что сейчас инфляция складывается существенно выше июльского прогноза. Инфляционные ожидания россиян продолжают расти, как и внутренний спрос на товары и услуги, который опережает возможности предложения.

При повышении ключевой ставки кредиты становятся более дорогими, что, в свою очередь, должно способствовать сокращению потребительского спроса и замедлению роста цен.

ЦБ допускает повышение ключевой ставки и на следующем, декабрьском, заседании. Как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор «не собирается растягивать» высокую ключевую ставку до 2030 года, но при этом и предела повышения «ключа» на данный момент не имеет.

Согласно новому прогнозу, Банк России ожидает снижения инфляции до целевого уровня 4% в 2026-м. Средняя ключевая ставка в указанном году по прогнозу составляет 12–13%.

Как ключевая ставка влияет на доходность вкладов

Ключевая ставка является основой денежно-кредитной политики (ДКП) страны. Под ключевой подразумевается процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам.

Увеличение «ключа» обычно приводит к росту процентных ставок по кредитам и вкладам в коммерческих банках, поскольку последние, принимая во внимание условия ЦБ, стараются оставаться конкурентоспособными на рынке и привлекать средства клиентов.

Что будет с доходностью вкладов в ноябре 2024 года

Как отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, решение ЦБ повысить ставку до 21% не было учтено в условиях по вкладам, банки, согласно консенсусу на рынке, закладывали повышение лишь до 20%.

Жесткий сигнал от регулятора по итогам заседания говорит о возможности повышения в декабре ключевой ставки до 22%, поясняет аналитик, а пересмотр прогнозов Центробанка по динамике ключевой ставки на 2025 год говорит о возможности лишь умеренного смягчения ДКП в следующем году.

По мнению Зварича, в ближайшее время банки могут перейти к активному улучшению условий по депозитам, так как будут закладывать в процентную политику более жесткую ДКП и удержание повышенных ставок в экономике продолжительное время. В среднем рост ставок по вкладам может составить 1–2 процентных пункта, ожидает эксперт.

Руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин отмечает, что повышение ставок по вкладам наблюдалось еще до октябрьского решения ЦБ по ключевой ставке: с начала октября ставки по депозитам выросли на 1–1,5 п. п.

По мнению аналитика, с учетом того что повышение ключевой ставки оказалось выше ожиданий и тенденция к дальнейшему ее увеличению сохраняется, в ноябре в банковском секторе можно ожидать дополнительного повышения ставок на 1 п. п., а в декабре — еще на 1 п. п.

По прогнозу Ильина, в ноябре ставки на рынке могут достигнуть уровня 22–25%. В декабре, если инфляция будет замедляться не так быстро, как предполагает базовый прогноз ЦБ, ключевую ставку могут повысить еще на 1 п. п. до 22%, говорит эксперт.

В ВТБ считают, что, хотя многие банки были готовы в октябрьскому решению ЦБ и заранее корректировали условия по депозитам, сейчас они продолжат улучшать условия по привлеченным средствам. В банке ожидают, что эффект от нового притока средств на депозиты будет заметен уже в начале ноября, а пик традиционно придется на декабрь, поскольку конец года — время бонусов и премий, которые население размещает на депозитах.

Средняя ставка по вкладам, полагают в ВТБ, может достичь рекордных 19–19,5%, а максимальные ставки с большой вероятностью превысят 23%. Эксперты банка ожидают, что рынок привлечения средств физлиц в 2024 году может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27% (в прошлом году рост составил 23%). Итоговые значения могут оказаться еще выше текущих прогнозов, особенно если на декабрьском заседании ЦБ вновь повысит ставку, отмечают в ВТБ.

Рынок морально готовится к ставке 22–23% в декабре, а в голове держит и возможное увеличение ключевой ставки до 25%, это значит, что повышение ставок и по депозитам, и по кредитам продолжится, говорит главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

В последние пять месяцев повышение максимальных ставок по депозитам даже опережало повышение ставки ЦБ, отмечает эксперт, это было следствием ожесточающейся конкуренции банков за клиента.

«Однако мы уже вблизи точки, когда повышение депозитных ставок становится опасным бременем для финансовых результатов банков, а по кредитам — для заемщиков. Это может чуть замедлить скорость подстройки ставок», — размышляет Донец.

Рекомендации для вкладчиков: какой вклад лучше открыть в ноябре

Сейчас происходит смещение на более долгосрочные стратегии, говорит старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер: если раньше большинство вкладов открывалось на три месяца, теперь превалируют депозиты сроком от полугода до года.

Срок вклада зависит от ваших финансовых целей: например, средства, которые не потребуются в ближайшее время, можно разместить на долгосрочном депозите, зафиксировав максимальную доходность, предлагает эксперт. А для тех, кто хочет уверенно управлять финансами в период неопределенности, есть вклад, доходность которого привязана к ключевой ставке, напоминает Брейтенбихер.

По мнению Зварича, сейчас более привлекательными выглядят вклады срочностью три и шесть месяцев, так как после их окончания можно будет переоткрыть депозит на новых условиях, которые будут учитывать декабрьское решение ЦБ. При этом в первой половине 2025 года можно рассмотреть возможность открытия долгосрочного вклада, что позволит зафиксировать повышенные ставки на продолжительный период, отмечает аналитик.