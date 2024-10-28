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Несколько российских банков повысили ставки по вкладам

Банки ПСБ и ВТБ повысили ставки по вкладам. Об этом стало известно в среду, 28 октября.

Несколько российских банков повысили ставки по вкладам
© Вечерняя Москва

ПСБ повысил ставки для розничных клиентов до 21,6 процента годовых. Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов банка отметил, что в условиях повышения ключевой ставки, вклады и депозиты становятся наиболее популярными среди жителей России.

— Сейчас у розничных клиентов есть возможность зафиксировать максимальную доходность по вкладу на срок несколько месяцев и на более длительную перспективу, когда денежно-кредитная политика начнет смягчаться, — передает его слова газета «Известия».

При этом, в ВТБ повысили максимальную ставку на один процентный пункт. Сейчас она составляет 22 процента. При открытии депозита по программе долгосрочных сбережений ставка может быть до 28 процентов годовых.

— В ближайшее время улучшение условий произойдет и по накопительным счетам, — поделился заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

21 октября экономист и инвестор Елизавета Константинова рассказала, что метод сбережения денег в виде наличных уже значительно устарел.

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