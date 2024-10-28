В России рекордно выросли объемы срочных вкладов

В сентябре российские банки благодаря притоку остатков на срочных депозитах физлиц рекордно увеличили объем портфеля вкладов. Этот показатель достиг 1,1 триллиона рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

В последнем месяце третьего квартала объемы портфеля вкладов выросли у 131 банка, уточняет издание. При этом у трех банков увеличение данного портфеля превысило 100 миллиардов рублей, а еще у пяти оказалось выше 10 миллиардов. В то же время общее число банков, у которых вырос этот портфель, снизилось до 25 (против 35 месяцем ранее).

Таким образом, концентрация средств на срочных вкладах у трех крупнейших кредитных организаций в сентябре оказалась выше 80 процентов. В августе этот показатель был ниже на 5 процентов, а в июле — на 10 процентов.

Приток средств граждан на депозиты происходил на фоне ожиданий по росту ключевой ставки, подчеркивают аналитики. В ноябре и декабре эта тенденция сохранится, поскольку ЦБ и в дальнейшем намерен увеличивать ставку. В ВТБ допустили, что максимальные ставки по вкладам в будущем окажутся выше 23 процентов.

Ранее стало известно, что россияне стали забирать деньги со срочных вкладов в частных банках и переносить их в госбанки. Тенденция наметилась в июле: эксперты связали ее с предложением государственными банками более привлекательных условий. Самый серьезный отток наблюдался в Т-банке (ранее «Тинькофф»), также серьезное падение зафиксировал Райффайзенбанк.