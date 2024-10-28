Названа сумма, которую выделят в РФ на продление программы маткапитала

Власти России готовятся к дополнительному выделению из федерального бюджета порядка 2,7 трлн рублей на продление программы маткапитала с 2027 по 2030 год. Благодаря данной мере маткапиталом будут обеспечены 3,2 млн семей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Как отмечается, соответствующий законопроект вынесен ведомством на общественное обсуждение. Президент РФ Владимир Путин некоторое время назад дал поручение кабмину продлить программу материнского (семейного) капитала до 2030 года.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал увеличение со следующего года материнского капитала на первого ребенка. По его словам, сумма повысится на 46 тысяч рублей, на второго ребенка она возрастет на 61 тысячу. Как отметил министр, власти ожидают, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан.

Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об утверждении Правительством РФ правил предоставления гражданам остатков из материнского капитала до 10 тыс. рублей.