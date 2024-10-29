Эксперт о зарплатной гонке на рынке труда: «Конкурируют друг с другом»

В Тюменской области год к году размер зарплатных предложений на рынке труда вырос на 14 %, в Югре – на 28 %, на Ямале – на 25 %. Почему работодатели поднимают ценник и изменится ли тенденция, «ФедералПресс» рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак:

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«Уровень дохода изменился в России. В среднем по вакансиям он вырос на 17 % и составил чуть более 74 тысяч рублей. Это связано в первую очередь с дефицитом кадров. Таким образом работодатели конкурируют друг с другом, привлекая готового соискателя в свою компанию. Мы видим, что зарплатная гонка чуть замедляется. Но это не значит, что работодатели прекратили менять ее. Мы проводили опрос и знаем, что в будущем многие работодатели продолжат пересматривать условия труда.

Согласно исследованию «Авито Работы», 76 % жителей Урала отметили, что в их компании есть система корпоративных льгот. Когда мы говорим, что зарплатная гонка замедляется, то хотим сказать, что работодатели сейчас готовы работать и над другими условиями для привлечения внимания соискателей, связанными с обучением сотрудников, с переездом и нематериальными условиями труда. Мы не готовы дать прогнозы (о росте зарплат), так как рынок труда зависит от многих факторов.

Одна из причин дефицита кадров напрямую связана с демографической ямой. Поэтому мы четко понимаем, что в какой-то период времени по определенным отраслям и профессиям будут наблюдаться сложности с подбором персонала. Не так много кандидатов, которые сейчас готовы менять работу. Многие компании на вакансии привлекают даже сотрудников, которые работают в других компаниях, предлагая более интересные условия. Поэтому сложно сказать, как будет меняться рынок и как работодатели будут действовать». Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин