Банки смогут сообща оценивать долговую нагрузку граждан

Банкам в РФ разрешили совместно оценивать показатель долговой нагрузки (ПДН) у потенциальных заемщиков. Соответствующее решение принял российский регулятор, пишет РБК.

Подчеркивается, что реализация меры потребует использования новой технологии «Блумтеха». Разработанная платформа даст банкам возможность эффективно обмениваться конфиденциальной информацией о денежных потоках на счетах физических лиц. При этом нарушения банковской тайны в данном случае происходить не будет.

Глава НСФР Андрей Емелин подтвердил тот факт, что Банк России разрешил использовать в целях расчета ПДН технологию, которую создала компания «Блумтех». Банкам из НСФР рекомендовано использовать эту технологию, отметил собеседник. Он указал на то, что в настоящее время наблюдается большой наплыв кредитных организаций. Как уточнил Емелин, запросы на участие постоянно поступают.

Ранее коллекторское агентство «Долговой консультант» сообщило, что объем просроченных ипотечных кредитов в России по результатам 2024 года может превысить 100 млрд рублей.