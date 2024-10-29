Цена на сливочное масло в России растет из-за роста себестоимости производства.

Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на участников рынка сливочного масла.

«Дороже стали займы у банков, растут в цене горюче-смазочные материалы и логистика», — пояснил один из представителей компании-производителя молочной продукции.

Кроме того, за последние два месяца стоимость закупки сырья-молока (цельного) увеличилась на 20-30%. Одновременно значительно выросли зарплаты сотрудников, занятых на производстве, вследствие продолжающегося дефицита кадров в индустрии.

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Как считают в агрохолдинге «ЭкоНива», выросла также себестоимость не только молока и других ингредиентов для производства, но и готовой продукции.