Экономист рассказал, как банкротство влияет на кредитную историю

Не стоит надеяться на чистоту кредитной истории после банкротства — запись о признании должника несостоятельным будет отражаться в ней семь лет, заявил руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.

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Его слова приводит Финансы Mail.

«Важно, чтобы после банкротства бывший должник предпринимал усилия по улучшению своей финансовой биографии: имел постоянный доход, будет плюсом формирование сбережений и другие факторы, которые позволят начать все с «чистого листа»», — подчеркнул Сергейчик.

При этом экономист призвал россиян с особой внимательностью относиться к помощникам в процедуре банкротства. Обещания гарантированного списания долгов и быстрого результата должны сразу насторожить, предупредил эксперт.