Кому придется заплатить налог с процентов по вкладам по итогам 2024 года

Под налог с процентов по вкладам по итогам 2024-го подпадут доходы от них свыше 210 тыс. рублей. Об этом пишут "Известия".

Как отмечает газета, необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам изменилась из-за роста ключевой ставки ЦБ - 25 октября регулятор поднял ее на 2 п.п., до 21%. В пресс-службе Минфина изданию напомнили, что показатель рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на наибольшее значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) газете сообщили, что необлагаемый процентный доход вырастет, если ставка ЦБ будет свыше 21% по состоянию на 1 декабря.

Издание отмечает, что, если ничего не изменится, то доход, с которого в России не нужно будет платить налог по итогам года, составит 210 тыс. рублей. Сумма свыше этой облагается сбором по ставке НДФЛ в 13%, а если доходы превысят 5 млн рублей, то 15%.

Внести платеж нужно до декабря 2025 года. ФНС самостоятельно рассчитает размер налога и оповестит тех, кто должен его оплатить.