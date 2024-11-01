В ноябре некоторым россиянам дадут повышенную пенсию и пересчитают надбавки

С 1 ноября 2024 года фиксированную выплату к пенсии повысят пожилым людям, отметившим в октябре 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату установят по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер составит 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. В 2024 году ее размер составляет 8134 рубля 88 копеек. Если фиксированную выплату уже удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее не повысят.

Также с 1 ноября пересчитают надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Эти выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

По закону размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.

Как писала «Парламентская газета», ранее стало известно, что некоторые пенсионеры (работающие и неработающие) получат проиндексированные выплаты уже в декабре. Речь идет о тех, у кого по графику выплата пенсии назначена на начало января.

С января следующего года пенсии проиндексируют на уровень инфляции, средняя пенсия составит около 24 тысяч рублей. С начала 2025 года страховые пенсии вырастут на 7,3 процента.

Возобновить индексации пенсий работающим пенсионерам поручил в начале июня этого года Владимир Путин. По словам президента, сейчас «рабочих рук не хватает». Люди пенсионного возраста и люди, которые выходят на пенсию, — это, как правило, высококвалифицированные специалисты, они нужны экономике, отметил глава государства.