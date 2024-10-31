Эксперты прокомментировали планы по созданию экономики высоких зарплат

Для создания экономики высоких зарплат необходимо наращивать производительность труда, автоматизировать и оснащать промышленные и сельскохозяйственные предприятия новым высокотехнологичным оборудованием, развивать логистику и инфраструктуру. Об этом заявил РИА Новости Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Напомним, что соответствующую задачу поставил ранее президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно такая экономика - ключ к повышению эффективности самого производства.

Как отмечает агентство, экономика высоких зарплат предполагает рост средних доходов и реальных доходов населения, справедливое распределение благ. Кроме того, она подразумевает стабильный рост ВВП и максимальную производительность труда, говорится в публикации.

По словам Глеба Стяжкина, инвестиционного аналитика KasCapital, среди государств с экономикой высоких зарплат — скандинавские страны, США, Люксембург, Швейцария. Китай также находится на пути к этому, отметил он.

Ранее Путин на заседании XIII съезда Федерации независимых профсоюзов России заявил, что интересы граждан, повышение достатка и благополучия жизни людей труда – ключевая задача государства.