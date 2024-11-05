Россиян защитят от кредитного мошенничества

В России разрабатывается новая многоуровневая система защиты граждан от кредитного мошенничества. Законопроект уже создан и в настоящее время обсуждается с правительственными органами, сообщил «Известиям» заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

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Он отметил, что планируется установить определённые требования для кредитных и микрофинансовых учреждений.

Мошенники добрались до самозанятых

Одним из предложений является введение обязательного «периода охлаждения» для потребительских кредитов на сумму свыше 50 тысяч рублей, который будет действовать между подписанием договора и фактическим получением денег. Ранее в ЦБ сообщали, что для займов от 50 до 200 тысяч рублей этот период составит четыре часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей — два дня. При этом данные требования не будут касаться ипотечных и автокредитов, если средства поступают напрямую на счёт автодилера. Эта инициатива уже была направлена Министерству финансов.

Также планируется обязывать банки передавать сведения о новых кредитах в бюро кредитных историй (БКИ) в течение суток, добавил Алексей Гузнов. В настоящее время банки обязаны делать это не позже чем за два рабочих дня.

Заместитель председателя ЦБ указал, что ускорение передачи данных по кредитам уже обсуждалось с финансовыми учреждениями и БКИ, и для внедрения этой системы потребуется техническая подготовка. Новая система защиты граждан от мошенничества также должна будет интегрироваться с существующими механизмами защиты финансовых переводов. Власти уже согласились с необходимостью введения этого инструмента для защиты потребителей, и сейчас обсуждаются лишь детали реализации, отметил Алексей Гузнов.

Сообщалось, что в Красноярском крае 61-летняя женщина девять месяцев выплачивала мошенникам кредит, которого не существовало.

Ранее выяснилось, что россияне предпочитают копить деньги, а не брать кредиты.