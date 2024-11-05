Заморозить банковские вклады россиян невозможно по закону, заявил финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя слова директора Института социально-экономических исследований Алексея Зубеца, назвавшего это единственным способом избежать «бешеной инфляции». В разговоре с NEWS.ru экономист уточнил, что такое решение просто убьет кредитование и рынки акций и облигаций.

Заморозка вкладов невозможна в принципе, потому что убьет кредитование, рынок облигаций и рынок акций. Такое решение уничтожит нормальное функционирование экономики. Даже когда началась СВО и МосБиржа была на стоп-торгах, деньги с вкладов и банковских карт можно было снять без проблем. Некоторые банки тогда вводили дополнительную комиссию на карты, так только из-за этого паника была, — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что крупные кредитные организации при этом не вводили комиссию. Разуваев считает, что при высоких ставках люди несут деньги в банк, а подобные заявления только провоцируют панику, чтобы клиенты забирали средства. По его мнению, это настоящее вредительство. Экономист отметил, что заморозка вкладов возможна только при военном положении, но даже в такой ситуации законы регулируют вопросы собственности.

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Я не думаю, что Банк России может сделать это своим указом или что [Владимир] Путин примет такой указ. Даже в 1998 году после дефолта этого не было, хоть разговоры и велись, власть не пошла на это. И я никогда не слышал, чтобы в бывших советских республиках у граждан замораживали все вклады, — заключил Разуваев.

Зубец ранее заявил, что вклады россиян могут быть заморожены. Одним из потенциальных вариантов действий властей он назвал ограничение суммы снятия с банковских счетов.