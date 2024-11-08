В России может появиться новый налоговый вычет

В Госдуме предложили ввести отдельный налоговый вычет на занятия спортом, выведя его из общего социального, который можно получить с трат на здоровье и образование, пишут «Известия». С соответствующим предложением к министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву обратился депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.

По его словам, сегодня сумма всех социальных трат, с которых можно получить налоговый вычет, ограничена 150 тысяч рублей. В эту сумму входят и расходы на образование, и затраты на лечение, и абонементы в спортивные секции. Депутат считает, что вывод физкультурно-оздоровительных услуг в отдельную категорию для получения вычета увеличит популярность спорта среди молодежи и снизит затраты родителей на детские секции.

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В Минспорте заявили, что пока не получили обращение Выборного, но отметили, что ищут новые способы снижать затраты граждан на занятия спортом.

«С 2024 года один налогоплательщик ежегодно может получать до 19,5 тыс. рублей в виде налогового вычета за приобретенные услуги в физкультурно-оздоровительных организациях», - напомнили в министерстве.

По данным Минспорта, за неполный 2024 год за налоговым вычетом на физкультурно-оздоровительные услуги обратились на 70% больше граждан, чем годом ранее. Сумма, заявленная к возврату, составила 8 млрд рублей.