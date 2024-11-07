Как научиться копить деньги при любой зарплате

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «МК» дал рекомендации по накоплению средств. По его словам, нужно иметь финансовую подушку безопасности, которая равна двум прожиточным минимумам.

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Собеседник отметил, что на 2025 год на душу населения этот показатель составит чуть меньше 18 тысяч рублей. Однако данная сумма - общегосударственный уровень. А у каждого гражданина, исходя из его потребностей, должен быть свой прожиточный минимум, основанный на текущих расходах, подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что от любого дохода совершенно безболезненно можно и нужно откладывать 10% средств на накопительный счет.

«Никто не призывает садиться на строжайшую диету, хотя, возможно, в чем-то себя и придется временно ограничить. Уже доказано, что 10% от зарплаты тратится человеком совершенно впустую, это бесполезные сиюминутные хотелки под влиянием, например, рекламы», - подчеркнул специалист.

Он считает, что свои расходы нужно рационализировать, и десятую часть на подушку безопасности следует откладывать в первую очередь, а не по остаточному принципу.