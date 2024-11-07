Россияне массово понесли деньги в банки

Объем сбережений россиян в банках по итогам 10 месяцев вырос на 19% и превысил 49 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Чаще всего россияне клали деньги на срочные депозиты. С начала года их портфель вырос на 2 трлн рублей, достигнув 6,2 трлн рублей к концу октября.

Также клиенты проявляли стабильный интерес к накопительным счетам. По результатам января — октября их объем вырос на 418 млрд рублей.

При этом большинство россиян выбрали хранить сбережения в рублях на фоне высоких ставок в условиях жесткой политики Центрального банка РФ. Аналитики не исключают, что ставки по депозитам к Новому году могут вырасти до 30%.

Согласно прогнозам заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, до конца года рост рублевого портфеля на рынке составит 29%. Это будет рекордный показатель для России.