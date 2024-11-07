Названо число индивидуальных предпринимателей в России

В России к 1 октября 2024 года насчитывалось 4,2 млн индивидуальных предпринимателей, с начала года их количество выросло на 4,7%. Такую статистику приводит институт развития малого и среднего предпринимательства корпорация МСП.

В текущем году в реестр МСП было включено 847 индивидуальных предпринимателей, тогда как исключено – 643 тысячи ИП.

Больше всего новых ИП появилось в строительной отрасли – их число выросло на 9,4% с начала года. В лидерах по приросту оказались сфера административной деятельности (+8,4%), IT (+8,4%), культура, спорт и развлечения (+8%), а также образование (+7,8%).

41% индивидуальных предпринимателей в России – женщины, их доля не меняется на протяжении последних пяти лет. Каждому третьему предпринимателю от 36 до 45 лет, каждому четвертому – меньше 35. Самые возрастные ИП – люди старше 95 лет, их в России 13 человек.