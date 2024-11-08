Сколько денег надо положить на вклад, чтобы не платить налог

Налог на вклады начинается с суммы процентов, рассчитываемой по формуле: 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку в течение года — ставка учитывается на первое число каждого месяца, объяснил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Если регулятор на заседании в декабре повысит ставку до 22% и в следующем году не будет дальнейшего повышения ключевой, то в 2025 году необлагаемая сумма составит 220 000 рублей», — заявил эксперт.

Далее, по словам аналитика, все зависит от ставки по вкладу.

«Если ставка выше 22%, то сумма должна быть меньше 1 миллиона рублей. Если же ставка по вкладу ниже ключевой, то размер вклада может быть больше 1 миллиона рублей. При этом стоит учитывать, что налог платится со всех вкладов, которые есть у физического лица», — продолжил он.

Зварич привел пример: если у вкладчика есть два годовых вклада в разных банках со ставкой 22% размером 500 тыс. и 700 тыс. рублей, объем процентных начислений по ним для расчета налога будет суммироваться.