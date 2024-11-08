В России вырос средний чек на продукты

Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице. Так, по итогам января—сентября 2024 года он увеличился на 8% год к году. При этом растет и число покупок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков.

По данным «Т-бизнеса», за девять месяцев число трансакций в продуктовых магазинах в России выросло на 7% год к году, средний чек при этом увеличился на 8%, до 422 руб. В «СберАналитике» говорят о росте трансакций на 10%, в «Платформе ОФД» — на 7%.

В магазинах X5 в январе—сентябре число покупок выросло на 12,1% год к году, до более чем 6 млрд, следует из операционных результатов компании. У «Ленты» трафик вырос на 1,6% год к году, сопоставимые продажи — на 13,2%.

В «Платформе ОФД» позитивную динамику связывают с подъемом потребления и ростом реальных денежных доходов населения. Не останавливает потребителей и инфляция, которая вызвала заметный рост среднего чека.

Ранее сообщалось, что средний чек в российском e-commerce в 2024 году составил 1,4 тыс. руб., сократившись на 6% относительно 2023 года и на 20% относительно 2022 года.