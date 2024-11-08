В России заметно подорожало молоко

С начала ноября 2023 года стоимость бутылки молока объемом 900 миллилитров в российских розничных магазинах увеличилась в среднем на 14,7 процента и достигла уровня в 86,6 рубля. О заметном удорожании этой продукции в РФ сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

Эксперты отметили, что в начале 2024 года розничные цены на молоко в России демонстрировали относительную стабильность. Однако ситуация изменилась к концу лета. Так, с начала осени стоимость этой продукции в магазинах вновь перешла к росту, увеличившись в среднем на 8,9 процента.

Участники рынка связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли резкое увеличение себестоимости производства молока. По данным главы Национального союза производителей молока Артема Белова, с 2022 года показатель в стране вырос на 24 процента. Себестоимость переработки за этот период увеличилась в среднем на 15-18 процентов в зависимости от категории.

Кроме того, выросли и затраты предприятий на корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования, уточнили в пресс-службе союза. Важным фактором также стало резкое повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до рекордного уровня в 21 процент годовых. За этим последовал рост ставок по привлекаемым кредитным ресурсам. За последнее время заметно подскочила и стоимость сырого молока, уточнила основатель компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Цены на него только за последний год выросли на 21 процент. В итоге средняя стоимость сырья в сентябре составляла в районе 35-38 рублей за литр без учета НДС, заключила она.

На сколько в России подорожало сливочное масло

Вместе с молоком в России заметно подорожал и еще один ключевой продукт питания. Ранее замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что к середине октября 2024 года средние наценки розничных сетей РФ на сливочное масло составили 70 процентов.

Наибольший прирост стоимости аналитики компании «Контур.Маркет» зафиксировали в Архангельской области (плюс 65 процентов), Красноярском крае (плюс 61 процент) и Томской области (плюс 51 процент). На этом фоне Россия начала закупать в тестовом режиме сливочное масло в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), чтобы не допустить дефицита этой продукции на внутреннем рынке.