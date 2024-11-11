Названы самые высокооплачиваемые работники сферы ЖКХ

В России средние предлагаемые зарплаты в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры выросли по итогам октября на 13% год к году, до 58 521 рубля в месяц. При этом для некоторых специалистов прирост средних зарплатных предложений оказался значительно выше.

Так, средняя зарплата штукатура выросла на 45% за год и составила 152 711 рублей в месяц при полном графике, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис Авито Работа.

Также на 44% выросла средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на позиции дезинфектора (98 тыс. рублей), на 29% — для стекольщика (79,6 тыс. рублей), на 28% — для дворника (45,8 тыс. рублей), на 27% — для плиточника (143,8 тыс. рублей в месяц).

За год количество вакансий для дезинфекторов увеличилось в 3,1 раза, для стекольщиков — в 2,7 раза, для штукатуров — почти в два раза.

Ранее сообщалось, что по итогам III квартала 2024 года число вакансий для дворников в России выросло на 47% год к году.