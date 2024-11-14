Сварщики, агенты по недвижимости, devOps-инженеры, дата-сайентисты и системные аналитики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в IV квартале 2024 года, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на крупнейший сервис по поиску работы.

По его данным, профессия сварщика приобрела по-настоящему элитный статус с зарплатой 196 тысяч рублей. За год она выросла на 76%. Больше на 50 тысяч предлагают DevOps-инженерам. Зарплата по вакансиям токаря составляет 147,2 тысячи, прорабы получают 138,6 тысячи рублей.

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Агентам по недвижимости готовы платить в среднем 164,3 тысячи рублей (+25% за год). Дата-сайентистам предлагают 163,8 тысячи рублей. Однако их зарплата за год снизилась на 27%. Средняя зарплата системных аналитиков составляет 163,5 тысячи, что на 10% выше, чем в прошлом году.