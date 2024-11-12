Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в разговоре с Рамблером прокомментировала сообщения о возможном дефиците мандаринов в России.

Ранее «Известия» сообщили, что грядущей зимой в России возможен дефицит мандаринов. Отмечалось, что из-за неурожая турецкий экспорт сократился в несколько раз. Также на поставки повлияло наводнение в Испании.

Долгова подчеркнула, что мандарины импортируются в Россию из ряда стран.

Причем в разные регионы нашей страны поставки идут из разных государств. Китайские мандарины реализуются в основном на Дальнем Востоке. В европейской части – преобладают турецкие. Урожай мандаринов в Турции в текущем году хороший, и поставщики не видят проблем с экспортом в Россию. Из Абхазии с начала года ввезли более 3,2 тыс. тонн мандаринов (в 2023 году за аналогичный период – 2, 3 тыс. тонн). Таким образом, говорить о дефиците мандаринов не приходится. Мария Долгова Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова

Эксперт вместе с тем ответила на вопрос о динамике цен на мандарины в обозримой перспективе.

«Цены на мандарины зависят от их стоимости в странах-экспортерах, затрат на логистику и организацию продаж, колебаний валютного курса рубля, ставки по краткосрочным кредитам банков и уровня платежеспособного спроса. С начала года цены на мандарины выросли примерно на 20%. Перед новогодними праздниками спрос традиционно возрастает, способствуя повышению цен. Относительно текущего уровня цены могут увеличиться еще на 2-5%», - рассказала доцент.

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