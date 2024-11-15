Подсчитано, какого размера депозит будет облагаться налогом

За 2024 год налогом на доход будут облагаться вклады в сумме от 1 млн рублей, подсчитал директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич в комментарии для Банки.ру.

Налог по вкладам рассчитывается по формуле: миллион умножают на максимальную ключевую ставку, действовавшую в течение года на первое число каждого месяца.

«В этом году максимальная ставка составила 21%. Эта ставка будет, скорее всего, действовать на 1 декабря 2024 года, так как следующее заседание совета директоров Банка России будет только 20 декабря и даже в случае изменения не окажет влияние на расчет налога по вкладу. Исходя из этих данных, необлагаемый процентом доход по вкладу за 2024 год составит 210 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

При этом маловероятно, что необлагаемая сумма изменится — очередное заседание ЦБ будет 20 декабря, оно уже на ставку не повлияет. Внеочередное собрание совета директоров Банка России Костюкевич считает маловероятным сценарием.

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«Налогом будут облагаться вклады в сумме от 1 миллиона рублей. По факту сумма вклада, подпадающая под налогообложение, будет немного больше, так как доходность выше 20% действует со второй половины года, поэтому по большинству вкладов на сумму свыше миллиона накопленные проценты составят менее 210 тысяч рублей», — сообщил эксперт.

Вкладчикам также нужно учитывать, что действует двухступенчатая шкала налога по вкладам, напомнил Костюкевич: при доходе более 2,4 млн рублей налог составит 15%.