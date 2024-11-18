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Спрос на красную икру в Москве упал из-за высоких цен

Спрос на натуральную красную икру в Москве упал. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В Москве упал спрос на красную икру
© globallookpress.com

Вместо натуральной, покупки которой снизились на 21 процент, жители столицы стали приобретать имитированную икру — ее популярность выросла на 12 процентов.

По словам эксперта «Чек индекса», в магазинах почти закончилась икра с рекордной прошлогодней путины. Новые поступления значительно дороже из-за малых объемов добычи лососевых — из-за высоких цен жители и пересматривают свои привычки.

«Более того, в этом сезоне меньше и доступной икры горбуши, которая уступила место кете и другим более дорогим вариантам красной рыбы. По данным за 1 октября — 14 ноября этого года, средний чек покупки в Москве составляет 4,19 тысячи рублей, это на 24 процента выше уровня прошлого года, медианная цена за килограмм составляет 10,49 тысячи рублей, на 30 процентов выше уровня прошлого года», — пояснил он.

В целом по стране спрос на натуральную икру сократился на 14 процентов. Средний чек увеличился до 3,99 тысячи (плюс 20 процентов), а медианная цена килограмма икры — до 9,83 тысячи рублей (плюс 36 процентов).

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что резкий рост цен на красную икру в России перед новым годом является маловероятным. В противном случае может произойти обвал продаж и это понимают участники рынка. По его словам, предпраздничный спрос в рознице слабо влияет на отпускные цены рыбаков, сильнее на него влияет сезонность, связанная с периодом добычи лосося. Так, наиболее высокие цены приходятся на «первую» икру в июне-июле, а ближе к осени цены выравниваются. Как правило, снижение стоимости продукта происходит в конце первого квартала года, добавил Зверев.

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