Шансы на дальнейшее повышение цен на красную икру в России невелики, резкое повышение стоимости может обвалить продажи, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в сентябре 2024 года розничные продажи красной икры в России сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве падение составило 14%.

По мнению экспертов, снижение спроса обусловлено резким ростом цен и уменьшением предложения.

«Отпускные цены [цены рыбаков] имеют сезонность, которая связана с периодом добычи лососей: «первая» икра [добытая в июне-июле] всегда самая дорогая, ближе к концу путины [осенью] цены выходят на плато и начинают спускаться вниз перед началом новой путины», — отметил Зверев.

Предприниматель заметил, что рост цен на икру в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только сезонным ажиотажем.

Ранее сообщалось, что цены на икру на российском рынке взлетели из-за браконьеров, которые перекрыли в Приморском крае реки сетями и мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря.